Россиянам рассказали, как дотянуть до старости без работы

Если безработный россиянин сдает квартиру в аренду за 35 тыс. руб. и с 30 лет начнет откладывать ежемесячно по 5 тыс. руб., к пенсии он накопит 1 млн 800 тыс. руб. Сейчас достаточно выгодно не работать, а только сдавать квартиру в аренду, рассчитывая при этом на пенсию по старости от государства и собственные накопления. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«В 2024 году размер фиксированной выплаты пенсии по старости составляет 8 134,88 руб. Откладывая по 5 тыс. руб., на остальные 30 тыс. руб. в месяц человек сможет жить. При условии, что согласится с тем, что ему не придется вести роскошный образ жизни и почти весь доход, за исключением сбережений на будущее, у него будет уходить на достаточно скромную еду, одежду и оплату коммунальных платежей. Долгосрочный вклад под хороший процент позволит за 30 лет накопить свыше 2 млн руб.», — сказал Лобода.

Он уточнил, что пенсии россиян через 30 лет могут вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с текущим уровнем, главное — чтобы инфляция за тот же период не увеличилась так, что 35 тыс. руб. будут эквиваленты сегодняшним 3 500 руб. или вообще 350 руб.

Экономист сказал, что сейчас у многих россиян очень большой трудовой стаж (например, 30 лет), но при этом низкие пенсионные баллы и маленькая пенсия, которая едва обеспечивает необходимый минимум пенсионера.

Лобода посоветовал россиянам все же иметь какой-либо источник трудового дохода — например, стать самозанятым. Экономист уточнил, что сдающий жилье в аренду может тоже зарегистрироваться как самозанятый, но при этом можно получать и дополнительные доходы от какого-либо вида работы или хотя бы от собственного блога, если его удастся раскрутить. Экономист заключил, что дополнительные доходы позволят себя чувствовать на пенсии комфортнее.

До этого сообщалось, что в апреле — июне 2024 года наибольшим спросом среди россиян, купивших квартиру в новостройке, пользовались одно- и двухкомнатные квартиры.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали новостройки.