Минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи с Запада

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что задержки с поставками оружия Киеву привели к дефициту бюджета и сложностям при выплате жалования украинским военнослужащим. Об этом пишет газета Financial Times.

«Промедление в передаче оружия, особенно со стороны США, способствовало росту военных расходов на $12 млрд. Опасное финансовое положение Украины подчеркивает необходимость того, чтобы США и другие пообещали еще больше помощи и ускорили прогресс по кредитам на сумму $50 млрд», приводит слова Марченко издание.

По мнению министра финансов, передача Украине $50 млрд позволила бы ей закупить боеприпасы и не впасть окончательно в финансовое состояние, которое встревожило бы кредиторов.

10 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на $125 млн. По его словам, новый пакет помощи подчеркивает «непоколебимую поддержку [США] Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии».

В июне лидеры «Большой семерки», в которую входят США, договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе.

Ранее США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта.