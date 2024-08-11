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Аналитики предрекли охлаждение российской экономики

Bloomberg: рост ВВП России может замедлиться вдвое во втором полугодии

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская экономика, разогретая масштабными военными расходами, может столкнуться с резким замедлением на фоне растущих ограничений в ключевых секторах, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рост ВВП России во втором квартале составил 4% в годовом выражении. Однако эксперты ожидают, что во второй половине года темпы роста снизятся вдвое.

Главной причиной замедления называют исчерпание трудовых ресурсов из-за конкуренции за кадры между военным и гражданским секторами. Кроме того, строительство и банковский сектор больше не защищены от влияния высоких процентных ставок после сворачивания большинства программ льготной ипотеки.

«Это последний всплеск роста перед заметным охлаждением российской экономики», — заявил экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков.

Безработица в России снизилась до исторического минимума в 2,4%, что ниже, чем в любой из стран G7. По данным Росстата, бизнесу не хватает более 2 млн работников.

По его прогнозу, рост экономики России замедлится до 2% во второй половине года и до 0,5-1,5% в следующем году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила , что «резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны». Центробанк в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18%, чтобы противодействовать рискам стагфляции.

Ранее Набиуллина назвала причины повышения ставки.

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