В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

Трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до шести минимальных прожиточных минимумов, в случае если они не могут собрать ребенка в школу по независящим от них причинам. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

«Для того чтобы им такой поддержкой воспользоваться, необходимо соблюсти пару условий: родители детей должны быть обязательно трудоустроены», — отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что также следует оформить ходатайство из школы, в которой ребенок проходит обучение.

Стенякина обратила внимание, что Госдумой принят закон, из которого следует, что если на счету материнского капитала имеется остаток в виде небольшой суммы, то 10 тысяч рублей из этого остатка можно потратить на подготовку детей к школе.

Парламентарий отметила, что услугой можно будет воспользоваться уже в этом году после того, как президент РФ подпишет соответствующий закон, и он будет опубликован.

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