В России назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

Среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям. Об этом сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева РИА Новости.

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей)», — заявила она.

На втором месте находятся комплектовщики со средней зарплатой в районе 86,6 тысячи рублей, на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей).

Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей.

До этого исследования сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.

Ранее в России резко вырос спрос на котонянь.