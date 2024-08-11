В России назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

Среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям. Об этом сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева РИА Новости.
«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей)», — заявила она.
На втором месте находятся комплектовщики со средней зарплатой в районе 86,6 тысячи рублей, на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей).
Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей.
До этого исследования сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.
Ранее в России резко вырос спрос на котонянь.