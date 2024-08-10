Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газпром продолжает экспорт газа в Европу через ГИС «Суджа»

Газпром сообщил о продолжении экспорта газа в Европу через ГИС «Суджа»

close
100%
РИА Новости

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины с ГИС «Суджа» в Курской области. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что объем подачи газа 10 августа был подтвержден украинской стороной и составил 39,6 млн кубометров.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – рассказал Куприянов.

При этом 8 августа объем прокачки газа составил 37,3 млн кубометров, а 9 августа – 38,5 млн кубометров. При этом с начала 2024 года объем экспорта газа через «Суджу» составлял свыше 40 млн кубометров.

До этого сообщалось о рекордном росте цен на газ в Европе на фоне атаки ВСУ на Курскую область.

По данным торгов, сентябрьские фьючерсы на поставку газа подорожали с $410 до $438 за тысячу кубометров. В последний раз цены на газ в Европе поднимались до этого уровня в декабре 2023 года.

Ранее аналитик заявил, что Словакия, Австрия, Италия пострадают от остановки ГИС «Суджа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами