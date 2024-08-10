Газпром продолжает экспорт газа в Европу через ГИС «Суджа»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины с ГИС «Суджа» в Курской области. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что объем подачи газа 10 августа был подтвержден украинской стороной и составил 39,6 млн кубометров.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – рассказал Куприянов.

При этом 8 августа объем прокачки газа составил 37,3 млн кубометров, а 9 августа – 38,5 млн кубометров. При этом с начала 2024 года объем экспорта газа через «Суджу» составлял свыше 40 млн кубометров.

До этого сообщалось о рекордном росте цен на газ в Европе на фоне атаки ВСУ на Курскую область.

По данным торгов, сентябрьские фьючерсы на поставку газа подорожали с $410 до $438 за тысячу кубометров. В последний раз цены на газ в Европе поднимались до этого уровня в декабре 2023 года.

Ранее аналитик заявил, что Словакия, Австрия, Италия пострадают от остановки ГИС «Суджа».