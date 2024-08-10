Стали известны подробности создания в Венесуэле свободной от санкций зоны

Власти Венесуэлы обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций. Об этом заявил зампостпреда страны при ООН Хоакин Перес, передает РИА Новости.

По словам Переса, по данной инициативе «продолжаются дискуссии». Венесуэла рассматривает варианты, как заручиться поддержкой идеи, чтобы воплотить ее в жизнь.

«Я думаю, что это займет некоторое время, но не слишком много», — отметил дипломат.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выступил в ООН с необычным предложением. Глава внешнеполитического ведомства тогда впервые заговорил о создании зоны, свободной от санкций. Он добавил, что несмотря на грабеж со стороны Запада, большое количество ограничений и осадное положение, экономика страны начала восстанавливаться быстрее, чем у других государств Южной Америки.

В конце июля власти США рассказали, что готовы поменять свою санкционную политику в отношении Венесуэлы.

Ранее Мадуро тоже сообщал о желании страны вступить в БРИКС.