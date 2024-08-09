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ЦБ РФ повысил курс доллара и евро

ЦБ РФ повысил курс доллара на 10–12 августа до 87,99 руб., евро — до 95,18 руб.

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Shutterstock

Российский Центробанк установил на 10–12 августа 2024 года официальный курс доллара на уровне 87,992 руб., что на 1,43 руб. выше предыдущего показателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

Официальный курс евро повышен на 1,05 руб. — до 95,1844 руб.

Официальный курс юаня повышен на 2 коп. — 11,8911 руб.

До этого ЦБ сообщил, что средняя разница между покупкой и продажей наличных евро и американских долларов («спред») в России нормализовалась в июле после июньского всплеска и составила 2,84 и 2,57 руб. соответственно. Это следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ России. В регуляторе отметили, что после расширения в середине июня спредов на покупку и продажу евро и долларов в банках (пиковые значения для американской и европейской валют – 3,62 и 4,45 руб. соответственно) в июле наблюдалось их сужение.

По информации «Финама», доллар на внебиржевом рынке сейчас стоит чуть более 85 руб. За неделю максимумом американской валюты был уровень 86,7 руб., минимумом — 84,58 руб.

Ранее аналитик анонсировал доллар по 90 руб. в начале осени.

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