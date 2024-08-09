Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции

Годовая инфляция в России в июле 2024 года ускорилась до 9,13% при том, что в июне она составляла 8,59%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,14%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,36% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,67%.Непродовольственные товары стали дороже на 0,58% в месячном выражении и выросли в цене на 6,66% по сравнению с июлем прошлого года. Услуги подорожали на 2,86% к июню 2024 года и на 11,36% в годовом выражении.

До этого в российском Центробанке обсуждалась возможность повышения ключевой ставки до 20% на фоне длительного роста инфляции, однако аргументов в пользу такого решения оказалось недостаточно. Некоторые участники дискуссии предлагали повысить ставку, учитывая влияние временных факторов и ужесточение условий кредитования.

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