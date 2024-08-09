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В ЦБ рассказали о нормализации разницы курсов покупки и продажи наличной валюты

ЦБ РФ: разница курсов покупки и продажи наличных долларов и евро нормализовалась

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Shutterstock

Средняя разница между покупкой и продажей наличных евро и американских долларов («спред») в России нормализовалась в июле после июньского всплеска и составила 2,84 и 2,57 руб. соответственно. Это следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ России.

Центробанк отмечает в июле нормализацию ситуации на рынке наличной иностранной валюты: после расширения в середине июня спредов на покупку и продажу евро и долларов в банках (пиковые значения для американской и европейской валют – 3,62 и 4,45 руб. соответственно) в июле наблюдалось их сужение.

«Спреды на покупку/продажу долларов и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб.», — говорится в статье Банка России.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе «Газете.Ru» заявил, что на следующей неделе курс рубля будет стабильным. Юань на бирже будет стоить 11,65 руб., официальные курсы доллара и евро составят 84,5 руб. и 92,5 руб. соответственно.

Ранее аналитик предрек доллар по 90 руб. в начале осени.

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