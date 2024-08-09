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В Финляндии рассмотрят закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам

Закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам рассмотрят в Финляндии осенью

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Shutterstock

Кабмин Финляндии начнет рассматривать закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам этой осенью. Об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен, передает РИА Новости.

Министр заявил СМИ, что оборонное ведомство уже подготовило законопроект. Осенью он поступит на рассмотрение правительства и будет обрабатываться в приоритетном порядке.

До этого сообщалось, что Хяккянен отклонил заявку бизнесмена, имеющего российское и швейцарское гражданство, на сделку с недвижимостью.

В конце января министерство обороны организовало рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что данная инициатива финских властей носит дискриминационный характер.

Ранее Италия удвоила налог на зарубежные доходы богатых иностранцев.

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