Россияне стали чаще покупать товары для дома и ремонта в кредит

По итогам первого полугодия покупки товаров для дома и ремонта в кредит среди россиян выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные сети гипермаркетов «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен»).

Чаще всего россияне берут заемные средства под покупку кухни и сопутствующих товаров (67% от общего объема кредитных продаж). В топ-5 категорий среди покупок в кредит также входят «Сантехника», «Плитка», «Хранение» и «Напольные покрытия». Средний чек таких покупок за шесть месяцев вырос в среднем на 10%.

Аналитики объясняют рост спроса россиян на покупку в кредит товаров для строительства и ремонта стремлением населения к распределению финансовой нагрузки и оптимизации расходов.

Между тем уровень закредитованности россиян достиг рекорда. Объем займов на руках у населения по итогам июля превысил 37 трлн рублей. Значительную часть прироста в этом году обеспечила ипотека.

Ранее эксперт назвал главную причину рекордных долгов россиян.