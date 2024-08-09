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Эксперт назвал сценарий резкого подорожания газа в Европе

Аналитик Болтц: газ в ЕС подорожает до 12% при остановке транзита через «Суджу»

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Gleb Garanich/Reuters

Газ в Европе может подорожать на 12% в случае резкой остановки транзита через ГИС «Суджа», заявил эксперт по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлер Болтц. Его слова приводит газета Handelsblatt.

«При внезапном прекращении украинского транзита цены на газ могут вырасти до €45 за 1 МВт⋅ч и находиться на этом уровне несколько недель», — прогнозирует аналитик.

Стоимость энергоносителя в регионе, при таком сценарии, сможет перейти к снижению после того, как страны ЕС найдут надежные альтернативные источники поставок, отметил Болтц.

В пятницу, 9 августа, «Газпром» продолжает транзит газа в Европу через ГИС «Суджа». Объем прокачки составляет 38,5 млн куб. м в сутки при среднем за август показателе в 42,4 млн куб. м в сутки.

Накануне стоимость газа в ЕС превысила максимальные значения года, превысив $460 за 1 тыс. куб. м.

Ранее США перенаправили поставки газа из Европы на более привлекательный рынок.

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