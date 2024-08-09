Отток капитала из России заметно замедлился

Чистый отток капитала из России в апреле — июне сократился до $18 млрд против $28 млрд по итогам первых трех месяцев. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ.

«По-прежнему сохраняются проблемы с расчетами по внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на показатели влияет риск вторичных санкций», — комментирует динамику ведущий эксперт института «Центр развития» Сергея Пухов.

Между тем в годовом выражении отток капитала из России вырос более чем вдвое. Так, во втором квартале 2023-го он составил всего $7 млрд.

До этого эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук заявили, что экономика России может заплатить высокую цену за санкции. По их прогнозам, страна может потерять статус энергетической державы к 2050 году.

Ранее Банк России зафиксировал снижение международных резервов РФ.