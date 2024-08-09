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Азербайджан в июле снова отстал от квоты ОПЕК+

Добыча нефти в Азербайджане в июле отстала от квоты ОПЕК+ на 61 тыс. б/с

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Depositphotos

Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ по добыче нефти на 61 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights.

В прошлом месяце страна добывала 490 тыс. б/с. Размер квоты установлен на уровне 551 тыс. б/с.

При этом по сравнению с июнем Азербайджану удалось нарастить добычу нефти на 10 тыс. б/с.

До этого стало известно, что страны – участницы ОПЕК+ договорились увеличивать предложение нефти каждый месяц, начиная с этого октября. Трейдеры уловили посыл: больше нефти означает более низкие цены. В результате котировки опустились до минимальных с начала года $75,05 за баррель. Однако аналитики предупреждают, что сохранение цен на этом уровне может стать проблемой для картеля.

Ранее сообщалось, что западные страховщики помогают России обойти нефтяной ценовой потолок.

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