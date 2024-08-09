Бакальчук раскрыла сумму выплат Wildberries после пожара в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что сумма выплат пострадавшим после пожара на складе в Шушарах составила почти 35 млрд рублей, что составляет 95% от общего ущерба. Об этом сообщает РБК.

По словам Бакальчук, выплаты продавцам завершены раньше запланированного срока. Все продавцы получат компенсацию за товары, независимо от масштабов их потерь.

Пожар в Шушарах, который произошел 13 января, охватил площадь 70 тыс. квадратных метров. В феврале 2024 года Wildberries выплатила третью компенсацию, после частичных выплат 15 и 29 января. Продавцам не нужно предоставлять дополнительные документы для получения выплат.

Хотя компания пообещала компенсации за сгоревшие товары, некоторые предприниматели сообщали о недостаточном размере выплат.

Ранее глава Wildberries раскрыла подробности о сгоревшем складе в Шушарах.