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Путин подписал закон о новой единовременной выплате

Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал до 10 тыс руб

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал в виде единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

О праве получить такой остаток родителям самостоятельно сообщит соцфонд.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части маткапитала действительно есть.

Согласно подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ (Минтруд) правилам единовременной выплаты остатков маткапитала до 10 тысяч рублей, средства будут перечислены на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения.

Ранее было названо число российских семей, имеющих право на остаток маткапитала.

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