Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия подготовилась к возможному прекращению украинского транзита газа

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела особый режим в энергетике

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ввела режим раннего предупреждения в энергетике из-за рисков прекращения поставок газа через Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.

Он пояснил, что из-за военных действий между Россией и Украиной в районе города Суджа возник риск перебоев в поставках природного газа.

«КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны», — отметил Водэ.

Он обратил внимание, что сейчас перебоев не наблюдается. Но введение особого режима даст возможность оперативного вмешательства «в случае необходимости».

До этого в Молдавии заговорили о возможных рисках прекращения поставок газа из России через территорию Украины. Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что причиной этого могут стать военные действия в Курской области, где находится ключевая газоизмерительная станция.

Ранее в Молдавии прокомментировали поставку газа из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами