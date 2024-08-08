В России предположили срок начала снижения ключевой ставки

Центробанк РФ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики только ближе к середине 2025 года. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.

«Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки, и первое снижение ожидаем не ранее второго квартала [следующего года]», — сказал Скворцов.

При этом топ-менеджер допустил, что в ближайшее время возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

«Есть ли вероятность повышения ключевой ставки до 20%? Конечно, есть. ЦБ в своем релизе четко сказал, что они будут это оценивать», — отметил он.

Накануне в ЦБ обсуждалась возможность повышения ключевой ставки до 20% на фоне длительного роста инфляции, однако аргументов в пользу такого решения оказалось недостаточно. Некоторые участники дискуссии предлагали повысить ставку до 18%, учитывая влияние временных факторов и ужесточение условий кредитования.

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