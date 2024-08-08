Банк России зафиксировал снижение международных резервов РФ

Международные резервы России на 2 августа составили $606,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По состоянию на 26 июля они равнялись $606,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они включают в себя активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.

До этого стало известно, что объем средств на покупку иностранной валюты и золота составит в августе 24,65 млрд руб. Минфин РФ сообщил, что в июле нефтегазовые доходы отклонились от прогноза на -₽142,07 млрд из-за возвратов по вывозной пошлине на газ. Операции будут проводиться с 7 августа по 5 сентября, ежедневно по ₽1,12 млрд. В августе федеральный бюджет получит дополнительно ₽166,72 млрд нефтегазовых доходов.

Ранее золотые резервы России обновили рекорд.