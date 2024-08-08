Стоимость газа в ЕС превысила максимальные значения года

В моменте стоимость фьючерсов на газ преодолела отметку в $460,3, (+ 3,99%) что является самым большим показателем с 4 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По состоянию на 17:00 по мск стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF составила $455,4.

Драйвером роста газовых котировок выступают опасения вокруг транзита российского газа через территорию Украины, поясняют аналитики.

Сейчас единственным путем для поставок газа из РФ в Западную и Центральную Европу является украинская газоизмерительная станция «Суджа». На протяжении последних двух дней в Курской области ведутся бои и, по данным военкоров, одной из целей может быть ГИС.

По данным агентства Reuters, остановка транзита газа через Украину может привести к потере Россией $4,5 млрд ежегодно и усилить риск прекращения поставок газа в Европу, что приведет к росту цен на энергоноситель.

Ранее США перенаправили поставки газа из Европы на более привлекательный рынок.