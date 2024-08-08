Китайцы пересели на «зеленые» авто

Доля продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае по итогам июля достигла рекордных 50,7% рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Для сравнения: всего три года назад на «зеленые» авто приходилось лишь 7% всех продаж в КНР.

Всего за январь — июль китайцы приобрели более 4,98 млн автомобилей на альтернативных источниках энергии, что на 33,7% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Производство экологических авто в Китае с начала года выросло на 27,6%, достигнув 5,51 млн штук по итогам первых семи месяцев.

До этого сообщалось, что российские банки стали реже выдавать полную сумму запрошенных автокредитов. В прошлом месяце средний уровень полного одобрения упал до 80%.

Ранее эксперт объяснил снижение цен на Peugeot и Citroen в России.