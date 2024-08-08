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Мультимиллиардер верит в госдолг США больше, чем ФРС

Американский миллиардер Баффетт вложил в гособлигации США больше, чем сама ФРС

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Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Инвестиции фонда Berkshire Hathaway американского мультимиллиардера Уоррена Баффетта в краткосрочные гособлигации США по итогам второго квартала превысили вложения ФРС почти на $40 млрд, пишет Markets Insider.

Так, на конец июня в портфеле Berkshire Hathaway находились госбонды на $234,6 млрд против $195,3 млрд у американского ЦБ.

За последние полгода Баффетт нарастил инвестиции в краткосрочные гособлигации США почти вдвое. Для сравнения: в конце 2023-го портфель составлял лишь $130 млрд.

Судя по всему, в данный момент Баффетт считает краткосрочные долговые бумаги США самыми высокодоходными среди низкорисковых активов, отмечают аналитики. Инвестор вкладывается в госбонды с погашением через 1, 3 и 6 месяцев с доходностью 5,33%, 5,22% и 4,95% соответственно.

Сейчас крупнейшим держателем гособлигаций США является Япония. В мае 2024 года ей принадлежало американских госбондов на $1,13 трлн.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на осень.

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