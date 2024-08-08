Западные страховщики помогают России обойти нефтяной ценовой потолок

Западные страховые компании тайно продолжают предоставлять покрытие для танкеров, перевозящих российскую нефть, несмотря на опасения по поводу нарушения правил ценового потолка G7. Об этом пишет агентство Reuters.

Данные, полученные агентством, показывают, что пять страховщиков, в том числе American Club, West of England и Gard из Норвегии, застраховали 10 танкеров, которые перевозили российскую нефть в Азию в этом году. Американский клуб и West of England предоставили страховое покрытие для двух судов — Gioiosa и Orion I, совершивших аналогичные рейсы в начале 2024 года.

Обе эти суда загружались сырой нефтью у российской государственной компании на Балтике и направлялись в Китай. Страховщики заявляют, что они полагаются на заявления участников сделки о том, что цена была ниже установленного потолка в $60 за баррель.

«Ранее не сообщалось о масштабах текущей помощи западных страховщиков в покрытии конкретных российских нефтяных сделок с тех пор, как был введен ценовой потолок в 2022 году после начала СВО», — говориться в сообщении

До этого в Минфине подсчитали нефтегазовые доходы бюджета РФ за полгода. По предварительным оценкам, Россия за шесть месяцев заработала на продаже нефти и газа 6,8 трлн рублей. Показатель на 61,6% превышает значение по итогам первого полугодия 2023-го.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.