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«Заскочили в последний вагон»: раскрыты причины рекордных долгов россиян

Эксперт НБКИ Шикин: россияне поторопились набрать кредитов из-за страха

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Опасаясь удорожания кредитов и очередного повышения ключевой ставки, россияне поспешили набрать кредитов, сделав сумму долгов перед банками рекордно высокой. В ближайшее время количество желающих оформить кредит должно сократиться, отметил в беседе с НСН замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

По итогам первой половины 2024 года россияне преимущественно оформляли ипотечные кредиты, так как звучали сообщения о скором сокращении льготных программ и ускорении инфляции, объяснил эксперт.

«Поэтому многие стремились заскочить в последний вагон паровоза. Мы ожидаем, что последнее повышение ключевой ставки сократит количество желающих получать кредиты по таким высоким ставкам», — отметил Шикин.

В сложившихся условиях в финансовой сфере, намного выгоднее для россиян стала сберегательная модель, а не кредитная, заключил специалист.

Напомним, кредиты россиян обновили исторический рекорд — их совокупный объем по итогам первого полугодия 2024 года достиг 37 трлн рублей. С января по июль розничный кредитный портфель вырос на 10%, или на 3,4 трлн рублей, существенно опережая прошлогодние темпы.

Экономисты ранее призвали россиян отказаться от кредитов.

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