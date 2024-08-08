Молдавия опасается энергетического кризиса

В Молдавии заговорили о возможных рисках прекращения поставок газа из России через территорию Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова.

По его словам, украинский газотранспортный оператор предупредил о возможных перебоях из-за военных действий в Курской области, где находится ключевая газоизмерительная станция.

«Украинский газотранспортный оператор вчера вечером сообщил о возможных рисках с перебоями поставок газа из-за военных действий на территории Курской области, где находится газоизмерительная станция, с которой газ поступает в Молдавию и Приднестровье. Мы обсудили ситуацию и решили обратиться к комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой объявить режим повышенной готовности в секторе энергетики», — заявил Парликов.

Станция в Судже Курской области является единственным маршрутом транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию. По этому трубопроводу в прошлом году было поставлено около 14,9 млрд м³ топлива. «Газпром» в текущем году продолжает прокачку газа через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной, — 37,3 млн м³ в сутки.

Ранее в Европе стоимость газа взлетела до максимума в 2024 году.