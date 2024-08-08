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Италия удвоила налог на зарубежные доходы богатых иностранцев

В Италии подняли фиксированный налог на доходы богатых иностранцев до €200 тыс.

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Tony Gentile/Reuters

Власти Италии утвердили повышение ежегодного фиксированного налога на зарубежные доходы богатых иностранцев. Размер сбора вырос вдвое — со €100 тыс. до €200 тыс., передает Financial Times.

Таким образом итальянское правительство надеется сократить дефицит бюджета страны, который по итогам прошлого года составил 7,4% от ВВП при целевом показателе в 3% для стран-участниц ЕС.

Повышение налога также призвано смягчить социально-экономические последствия притока богатых экспатов в Италию. Рост числа сверхбогатых иностранцев уже привел к подорожанию недвижимости и повышению стоимости жизни. Сильнее всего это заметно в деловых центрах страны, таких как Милан. Так, цены на жилье в модной столице за последние пять лет подскочили на 43%, а аренда подорожала почти на 20%.

В последние годы Италия привлекала богатых иностранцев налоговыми льготами, которые Рим ввел в 2016 году в целях остановить утечку мозгов. Схема позволяла новым налоговым резидентам платить единый фиксированный налог на любой иностранный доход в размере €100 тыс. В результате в страну переехали по меньшей мере 2,73 тыс. мультимиллионеров.

Ранее в Европе призвали подготовить экономику к возвращению Трампа в Белый дом.

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