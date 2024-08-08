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Стало известно, когда упадут розничные цены на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин и дизель в Китае снизятся на $40-$42 за тонну с 9 августа

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Ng Han Guan/AP

Китайские власти приняли решение о снижении розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

С 9 августа 2024 года цена на одну тонну бензина уменьшится на 305 юаней (около $42,5), а дизельного топлива — на 290 юаней (около $40,5).

Такое решение было принято «в соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты» в Китае. Согласно этому механизму, если стоимость нефти на глобальном рынке меняется более чем на 50 юаней за тонну (около $7,3) и сохраняется на этом уровне в течение 10 рабочих дней, то цены на внутреннем рынке Китая корректируются соответственно.

Ведущие нефтеперерабатывающие компании страны — PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие — обязаны будут должным образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.

До этого стало известно, что с 23 по 29 июля потребительские цены на бензин в России выросли на 0,42%, превысив общую инфляцию с начала года, составившую 4,99%. Средняя стоимость литра бензина на 29 июля достигла 57,3 руб., а цены на дизельное топливо увеличились на 0,28% за ту же неделю.

Ранее цена авиакеросина на российской бирже обновила рекорд.

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