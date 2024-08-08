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России предрекли утроение экспорта газа

Минэнерго РФ: к 2050 году Россия может нарастить экспорт газа почти втрое

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия к 2050 году может увеличить поставки газа за рубеж почти втрое по сравнению с прошлогодними показателями, прогнозируют в Минэнерго РФ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы министерства.

Согласно оценкам Минэнерго, к 2030-му экспорт российского газа достигнет 359 млрд куб. м (+151% в сравнении с 2023-м), а к 2050-му — 421 млрд куб. м (+194%).

Кроме того, в ведомстве ожидают рост вывоза и других углеводородов. По прогнозам, объемы экспорта угля к середине века увеличатся на 59%, до 338 млн тонн, нефти — на 3,8%, до 243 млн тонн.

До этого в Минфине подсчитали нефтегазовые доходы бюджета РФ за полгода. По предварительным оценкам, Россия за шесть месяцев заработала на продаже нефти и газа 6,8 трлн рублей. Показатель на 61,6% превышает значение по итогам первого полугодия 2023-го.

Ранее экономисты оценили влияние санкций на экономику РФ.

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