Россияне стали чаще смотреть кино по подписке

Российские онлайн-кинотеатры по итогам первого полугодия заработали 52 млрд рублей. Выручка оказалась на 42% выше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет TelecomDaily.

Основную часть дохода обеспечила платная подписка. За шесть месяцев она принесла площадкам 48,6 млрд рублей, что соответствует 93,8% всей выручки. На рекламе онлайн-кинотеатры заработали всего 2,7 млрд рублей.

Топ-3 российских стримингов по-прежнему возглавляет «Кинопоиск». Ему принадлежит почти треть всех доходов отрасли. На втором месте расположился «Иви» с долей 18,1%. Тройку лидеров замыкает Wink, чья доля составляет 15,3%.

До этого были названы основные статьи расходов российских студентов. Список возглавили еда, бытовые нужды и транспорт. Экономят молодые россияне чаще всего на развлечениях.

Ранее в России зафиксировали бум спроса на умные колонки.