Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбербанк не исключил остановку биржевых торгов юанем из-за санкций

Сбербанк подготовил план на случай остановки биржевых торгов юанем

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сбербанк допустил остановку биржевых торгов юанем, поэтому подготовил план на случай реализации такого риска. Об этом на телеконференции сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов, передает «Интерфакс».

«Санкции постоянно расширяются, возникают новые, новые реакции на них. Мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, альтернативный план на такую ситуацию у нас есть. Клиентам мы предоставим опции, как можно работать с валютой даже при таком тяжелом сценарии», — сказал он.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами