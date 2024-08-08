Сбербанк не исключил остановку биржевых торгов юанем из-за санкций

Сбербанк допустил остановку биржевых торгов юанем, поэтому подготовил план на случай реализации такого риска. Об этом на телеконференции сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов, передает «Интерфакс».

«Санкции постоянно расширяются, возникают новые, новые реакции на них. Мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, альтернативный план на такую ситуацию у нас есть. Клиентам мы предоставим опции, как можно работать с валютой даже при таком тяжелом сценарии», — сказал он.

Новость дополняется.