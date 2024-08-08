«Грядет катастрофа»: экономисты призвали россиян отказаться от кредитов

Россияне продолжают брать кредиты, так как опасаются, что ключевая ставка ЦБ продолжит расти и возможностей оформления ипотеки или займа будет еще меньше, считает экономист Елена Ведута. Однако в сегодняшних реалиях с учетом инфляции долги – это слишком смело и грозит катастрофой, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт призвала помнить, что условия ипотечного кредита могут пересмотреть в соответствии с действующими ставками, поэтому даже при оформлении займа по небольшим ставкам нужно учитывать, что они могут вырасти.

«Я считаю, это очень опасная тенденция. Ведь те, кто берут кредиты, часто совсем не задумываются о последствиях», — подчеркнула Ведута.

Она предупредила, что банки могут принимать серьезные меры против должников, в том числе выселять из квартиры или изымать имущество. Практику оформления кредитов при неуверенности в будущем и с растущей инфляцией экономист призвала исключить, подчеркнув, что это неоправданные риски.

Ситуация с закредитованностью населения, по мнению Ведуты, грозит массовым банкротством россиян и настоящей катастрофой.

«Я считаю, что брать кредит, когда ты не уверен, что ты его выплатишь, фактически продавать себя в рабство», — заключила экономист.

Напомним, кредиты россиян обновили исторический рекорд – их совокупный объем по итогам первого полугодия 2024 года достиг 37 трлн рублей. С января по июль розничный кредитный портфель вырос на 10%, или на 3,4 трлн рублей, существенно опережая прошлогодние темпы.

Ранее экономисты призвали россиян отказаться от кредитов на крупные покупки.