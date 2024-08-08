Эксперт рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки

В текущих экономических условиях арендовать жилье лучше, чем брать ипотеку. Такое мнение в интервью для РИА Новости высказал экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

«Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — заявил Задорнов.

Напомним, что в июле Банк России поднял ключевую ставку с 16% до 18% на фоне ускорения инфляции. Вслед за этим российские банки начали повышать ставки по ипотеке: минимальная ставка в Сбербанке составляет 20%, а в ВТБ — 20,5%. Средняя ставка 20 крупнейших ипотечных банков достигла порядка 19,7% годовых.

При этом средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до 17,11% по итогам третьей декады июля — это максимальный уровень с конца марта 2022 года.

Накануне стало известно , как снизились объемы выдачи ипотеки в РФ за семь месяцев.

Ранее в ЦБ назвали аргументы для повышения ключевой ставки до 20%.