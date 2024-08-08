США повлияли на рост стоимости производства ядерного топлива

За последний год стоимость преобразования урана выросла на 46%, достигнув $60 за килограмм. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет французского производителя ядерного топлива Orano.

Кроме того, спотовая цена на обогащение этого сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19%, до $174 за единицу работы разделения.

Эксперты связывают такой рост цен с решением властей США о введении запрета на поставки российского обогащенного урана. При этом в мае 2024 года Штаты закупили рекордные за год более 91 тонны российского урана на сумму $209,5 млн.

Американская компания Centrus Energy, не имеющая собственных центрифуг, получила разрешение Минэнерго США на закупку урана у «Росатома» на этот и следующий годы для нужд АЭС страны. В компании признают, что не смогут обойтись без российских поставок как минимум до конца 2027 года.

В конце июля в Китае испытали первый ядерный реактор с защитой от расплавления.

Ранее «Росатом» начал эксплуатацию ядерного топлива с минорными актинидами