«Ростелеком» реорганизовал свои IT-активы

«Ростелеком» реорганизовал IT-направление, разделив его на внутреннюю и коммерческую части. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что благодаря появлению коммерческого блока и объединению более 60 IT-продуктов в единую экосистему «Ростелеком» станет вендором. Возглавит подразделение Давид Мартиросов. До этого он занимал должность вице-президента компании по IT-эксплуатации и инфраструктуре.

По словам Мартиросова, целью создания коммерческого IT-кластера является содействие цифровой трансформации бизнеса. «Ростелеком» планирует развивать направление в том числе за счет M&A (слияний и поглощений), добавил он.

В состав этого кластера войдут различные IT-«дочки» компании, развивающие облачные сервисы, средства разработки софта, продукты для управления данными, виртуализацию серверов и рабочих мест и др., в том числе «Беркут», «Базис», «ТДата», «Айкумен ИБС», «Спутник», «ОС груп», «РТК Софт Лабс», «РТК ИТ плюс» и др.

До этого сообщалось, что «Ростелеком» собирается интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в свою мобильную операционную систему «Аврора».

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