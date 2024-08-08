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В России резко сократились поставки одного препарата для беременных

RNC Pharma: поставки иммуноглобулина для беременных в Россию упали на 71%

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Shutterstock

За первые шесть месяцев 2024 года поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию рухнули на 71%, до 48 тыс. упаковок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Такая просадка поставок вызвана нехваткой сырья и удорожанием производства, пояснили эксперты.

Препараты антирезусного иммуноглобулина нужны беременным, чей резус-фактор не совпадает с резус-фактором ребенка. На данный момент в России зарегистрированы всего шесть подобных препаратов. Рынок формируют и вовсе четыре, три из которых РФ импортирует.

В 2023 году 49,2% рынка занимал «Иммуноро Кедрион» итальянской Kedrion Biopharm. Второе место с 32,5% принадлежало «Камроу» израильской Kamada. 14% обеспечивал «Резогам Н» производства международной CSL Behring. Еще 4,3% приходилось на отечественный препарат, выпускаемый Ивановской областной станцией переливания крови.

До этого американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в Россию.

Ранее россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну.

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