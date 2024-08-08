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Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру

Reuters: первые бартерные сделки между Россией и КНР могут начаться осенью

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай могут в ближайшее время перейти на торговлю по бартерной схеме, пишет Reuters.

Источники издания утверждают, что это может произойти уже осенью. Таким образом стороны стремятся обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля западных регуляторов за транзакциями и ограничить валютные риски.

У Пекина и Москвы есть история бартерных сделок. До распада СССР такая практика была обычным явлением. По мере развития банковского сектора вся торговля между РФ и КНР полностью перешла на банковские расчеты.

В конце прошлого месяца российский бизнес столкнулся с проблемами расчетов в юанях. 80% платежей в китайской валюте возвращались обратно из-за санкций. Ряд банков КНР отказался принимать «грязные» юани из России.

Ранее России предрекли сокращение внешней торговли в два раза.

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