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Для российских семей создадут неипотечные способы улучшения жилья

Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилья для семей

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Премьер России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину проработать неипотечные инструменты с целью улучшить жилищные условия для молодых семей и семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее поручение глава правительства дал в рамках расширения параметров поддержки российских семей. При выполнении задания ведомствам также необходимо указать источники финансирования расходов на указанные цели.

Министерства должны предоставить доклады о проведенной работе до 1 сентября текущего года, уточнили в кабмине.

В конце июля ТАСС сообщил, что правительство России готовит предложения о предоставлении льготной семейной ипотеки на вторичном рынке в регионах, где строится мало нового жилья. Помимо этого, кабмин готовил идеи по выделению жилья молодым и многодетным семьям.

С 8 августа многодетные семьи могут подать заявление на выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Получить помощь возможно как на приобретение, так и на строительство жилья.

Ранее стало известно, что в России проанализируют влияние семейной ипотеки на рынок.

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