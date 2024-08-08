В Европе выросли цены на газ

Цены на газ в Европе выросли на 5,8% на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По данным торгов, сентябрьские фьючерсы на поставку газа подорожали с $410 до $438 за тысячу кубометров. Это связывают с атакой на Суджанский район Курской области, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» пропускной способностью 42 млн кубометров в сутки.

До этого биржевая цена газа в Европе превысила $435 за куб. м впервые с декабря 2023 года.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России в 1,4 раза.