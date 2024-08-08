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В РФ зафиксировали увеличение поставок бензина на внутренний рынок

Минэнерго: отгрузка бензина на рынок РФ превысила уровень 2023 года на 5%

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Depositphotos

Объемы поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок РФ в текущем году превысили уровень 2023 года на 5% и 8% соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

Как сказали в профильном ведомстве, сейчас спрос на автомобильное топливо на российском рынке полностью обеспечен предложением. У государства достаточно запасов ресурсов, чтобы продолжать снабжать ими граждан.

«Правительство предпринимает своевременные меры для поддержания его (внутреннего рынка. — «Газета.Ru») стабильности, в частности, увеличивая объемы продаж топлива на бирже и улучшая ситуацию с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге», — добавили в Минэнерго РФ.

Также его представители обратили внимание, что с 1 августа 2024 года власти страны возобновили действие запрета на экспорт бензина. По информации ведомства, эта мера носит временный характер.

О повторном введении ограничений на поставки бензина в другие страны 31 июля сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Он уточнил, что запрет будет действовать как минимум до конца октября.

Ранее российским нефтяным компаниям рекомендовали увеличить загрузку из-за большого спроса на топливо.

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