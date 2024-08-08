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В Раде заявили о дефиците бюджета на украинскую армию

Депутат Рады Железняк: дефицит бюджета на армию составляет 500 млрд гривен

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Global Look Press

Дефицит украинского бюджета на военные нужды составляет около 500 млрд гривен (более $12 млрд). Об этом в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, финансов, выделяемых Киеву Западом, хватает лишь на невоенные расходы. Депутат отметил, что для покрытия возникшего дефицита в 500 млрд гривен на военные нужды придется искать внутренние ресурсы. Речь идет в первую очередь о налогах и таможенных платежах. Кроме того, часть средств даст приватизация, доходы от государственных предприятий и дивиденды.

До этого сообщалось, что в Европейском союзе блокируются платежи украинских компаний, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

6 августа сообщалось, что Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины.

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