В Раде заявили о дефиците бюджета на украинскую армию

Дефицит украинского бюджета на военные нужды составляет около 500 млрд гривен (более $12 млрд). Об этом в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, финансов, выделяемых Киеву Западом, хватает лишь на невоенные расходы. Депутат отметил, что для покрытия возникшего дефицита в 500 млрд гривен на военные нужды придется искать внутренние ресурсы. Речь идет в первую очередь о налогах и таможенных платежах. Кроме того, часть средств даст приватизация, доходы от государственных предприятий и дивиденды.

До этого сообщалось, что в Европейском союзе блокируются платежи украинских компаний, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

6 августа сообщалось, что Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины.