Евросоюз блокирует переводы части украинских компаний

В Евросоюзе блокируются платежи украинских компаний, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на Нацбанк Украины сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что западные банки «автоматически считают, что бизнес уже захвачен РФ» и потому блокируют все проводки с прифронтовой территории, не вникая, в какой части того или иного региона он зарегистрирован.

В украинском Нацбанке это связывают с секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольных правительству Украины территорий.

В результате, как пишет «Страна.ua», страдает не только сам этот бизнес, но украинская экономика в целом, так как не поступает валютная выручка и тормозятся импортные поставки.

6 августа сообщалось, что Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует. Замминистра экономики Украины Тарас Качка отметил, что это «очень плохая история», так как важно, чтобы торговля была сбалансированной.

Ранее в Буркина-Фасо заявили о возможности разрыва дипотношений с Украиной.