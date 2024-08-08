Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз блокирует переводы части украинских компаний

«Страна.ua»: ЕС блокирует переводы компаний из прифронтовых регионов Украины

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

В Евросоюзе блокируются платежи украинских компаний, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на Нацбанк Украины сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что западные банки «автоматически считают, что бизнес уже захвачен РФ» и потому блокируют все проводки с прифронтовой территории, не вникая, в какой части того или иного региона он зарегистрирован.

В украинском Нацбанке это связывают с секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольных правительству Украины территорий.

В результате, как пишет «Страна.ua», страдает не только сам этот бизнес, но украинская экономика в целом, так как не поступает валютная выручка и тормозятся импортные поставки.

6 августа сообщалось, что Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует. Замминистра экономики Украины Тарас Качка отметил, что это «очень плохая история», так как важно, чтобы торговля была сбалансированной.

Ранее в Буркина-Фасо заявили о возможности разрыва дипотношений с Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами