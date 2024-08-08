В Москве подорожали новостройки

В Москве за последние полгода подорожали новостройки. Средняя цена квадратного метра квартир массового сегмента максимально выросла на 9,4%. Средняя площадь при этом сократилась на 4%. Больше всего прибавили в цене новостройки элитного сегмента (+18,6%), их площадь увеличилась на 0,6%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В бизнес-классе увеличение средней цены «квадрата» составило 16,7% (средняя площадь увеличилась на 3,3%), в премиум-классе — 10,5% (средняя площадь +7,8%), в Новой Москве — 3,9% (средняя площадь -0,1%).

По данным «Метриум», на первичном рынке Москвы продается 7 780 квартир и апартаментов в готовых корпусах в 197 комплексах. Их доля от общего объема предложения составляет 11%. Средняя цена квадратного метра в новостройках с ключами — 509,8 тыс. руб. Для сравнения, строящиеся комплексы стоят в среднем 454,3 тыс. руб. за кв. м, то есть на 10,9% меньше. При этом средняя площадь квартир и апартаментов во введенных новостройках составляет 65,7 кв. м, тогда как в строящихся — 52,7 кв. м, то есть на 19,8% меньше. По словам Сырцова, в компактных помещениях «квадрат» обычно дороже, следовательно, разница между средней ценой готовых и недостроенных проектов выглядит еще более впечатляющей.

«Многие новостройки продолжают дорожать и после ввода в эксплуатацию. Комплекс с прогрессивной концепцией, развитой инфраструктурой, качественным благоустройством остается современным и широко востребованным еще на протяжении пяти-семи лет. В течение этого периода «квадрат» в таких «вчерашних новостройках» может продолжать дорожать на уровне, опережающем инфляцию, хотя уже не так стремительно, как в процессе строительства», — отметил коммерческий директор MR Group Леонид Савков.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что решающий фактор роста цен на готовые новостройки — статус локации. По словам эксперта, сложно добиться положительной динамики в состоявшемся районе, который почти не меняется годами. Иная ситуация наблюдается в новых премиальных локациях — их активное развитие ведет к удорожанию уже построенных современных домов.

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