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Экс-глава Минфина назвал условие для снижения ключевой ставки

Задорнов: ЦБ может начать снижать ключевую ставку при инфляции около 7%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику при устойчивом замедлении инфляции до уровня около 7%. Такой прогноз дал РИА Новости Бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.

«Ставку снижать будут. Но когда инфляция зафиксируется на уровне примерно 7%, когда ее замедление будет устойчивым и инфляционные ожидания людей тоже начнут снижаться», — заявил Задорнов.

Напомним, что на июльском заседании ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых из-за ускорения инфляции. Регулятор также дал сигнал о возможном дальнейшем повышении ставки на ближайших заседаниях.

Согласно прогнозу Банка России, снижения ключевой ставки до конца 2024 года не ожидается. Более того, допускается как ее сохранение на текущем уровне, так и дальнейшее повышение.

На 2025 год ЦБ прогнозирует возможное смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что средний уровень ключевой ставки в следующем году составит 14-16%. При этом инфляция на конец 2024 года по данным ЦБ составит 8%, а к концу 2025 — 4%.

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