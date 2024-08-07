Банк России ожидает замедления роста цен

Согласно данным регулятора, к концу 2024 года ожидается замедление инфляции до 8% с текущих 9,11% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным банком РФ.

По информации Росстата, к концу июля инфляция в стране достигла 9,11% в годовом исчислении. Однако ЦБ РФ прогнозирует, что в ближайшие месяцы под влиянием высокой ключевой ставки рост цен замедлится до 7,8%.

В 2025 году инфляция, по оценкам Банка России, не превысит 5,8%, а к 2026 году вернется к целевому уровню в 4%.

Регулятор также пересмотрел прогноз роста экономики. В 2024 году ожидается рост ВВП на 3,5-4%. На 2025 год прогноз составляет 0,5-1,5%, на 2026 год — 1-2%, а на 2027 год — 1,5-2,5%.

ЦБ отмечает, что летом 2024 года появились первые признаки замедления экономического роста в России.

«Высокая ключевая ставка будет способствовать снижению инфляционного давления в ближайшие месяцы», — говориться в резюме регулятора.

До этого финансист предрекла массовые увольнения из-за повышения ключевой ставки.

Ранее Минфин оценил дефицит бюджета России.