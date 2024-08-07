Франция рискует потерять статус зерновой державы

По прогнозам аналитиков, французский урожай пшеницы в сезоне 2024-25 годов может оказаться самым низким за последние 40 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что производство упадет до 25,2 млн тонн, что на 27% ниже среднего показателя за последние пять лет. Причиной столь плачевной ситуации стали неблагоприятные погодные условия. Бесконечные дожди, недостаток солнечного света и низкие температуры способствовали распространению болезней растений, что негативно сказалось на урожайности и качестве зерновых культур в большинстве регионов страны.

«Мы должны вернуться к 1983 году и его 24,5 млн тонн, чтобы найти такой низкий урожай во Франции. Вся французская зерновая промышленность должна будет пострадать от последствий этого исторического падения производства», — сказал директор Argus Media France Готье Ле Мольга.

Французские фермеры уже обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи в связи с катастрофической ситуацией. Однако пока неясно, какие меры будут приняты для поддержки сельскохозяйственного сектора страны.

До этого россиянам рассказали, как засуха отразится на стоимости продуктов.

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