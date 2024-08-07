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Франция рискует потерять статус зерновой державы

Францию ждет худший урожай пшеницы с 1983 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По прогнозам аналитиков, французский урожай пшеницы в сезоне 2024-25 годов может оказаться самым низким за последние 40 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что производство упадет до 25,2 млн тонн, что на 27% ниже среднего показателя за последние пять лет. Причиной столь плачевной ситуации стали неблагоприятные погодные условия. Бесконечные дожди, недостаток солнечного света и низкие температуры способствовали распространению болезней растений, что негативно сказалось на урожайности и качестве зерновых культур в большинстве регионов страны.

«Мы должны вернуться к 1983 году и его 24,5 млн тонн, чтобы найти такой низкий урожай во Франции. Вся французская зерновая промышленность должна будет пострадать от последствий этого исторического падения производства», — сказал директор Argus Media France Готье Ле Мольга.

Французские фермеры уже обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи в связи с катастрофической ситуацией. Однако пока неясно, какие меры будут приняты для поддержки сельскохозяйственного сектора страны.

До этого россиянам рассказали, как засуха отразится на стоимости продуктов.

Ранее Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы.

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