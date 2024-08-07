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Россияне стали реже отдавать сбережения банкам

ЦБ не увидел роста сберегательной активности в России во II квартале

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По итогам II квартала 2024 года в России не было роста сберегательной активности. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

По информации регулятора, на ситуацию повлиял текущий уровень процентных ставок, который оказался недостаточным для роста привлекательности сбережений. Также роль сыграла низкая склонность к накоплению средств у домохозяйств, доходы которых выросли за несколько последних лет.

В ЦБ отметили, что для финансирования инвестиций России нужна более высока норма сбережения. В связи с этим следует ужесточить денежно-кредитную политику, считают в регуляторе.

«Для возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста, а инфляции к цели уровень реальных процентных ставок в экономике должен быть выше», — говорится в сообщении.

До этого Центральный банк России сообщил о планах обязать банки предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) при оформлении долгосрочных сбережений.

Ранее стало известно, сколько россиян рассчитывают на свои сбережения на пенсии.

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