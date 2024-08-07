Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию из-за налоговой инициативы

В Швейцарии разгорелись жаркие дебаты вокруг предложения о введении налога на наследство для сверхбогатых. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Инициатива молодежного крыла социал-демократов предполагает 50%-ный налог на наследство свыше 50 миллионов франков ($59 млн). Это вызвало бурную реакцию среди состоятельных предпринимателей, угрожающих покинуть страну в случае принятия закона.

Предложение будет вынесено на общенациональное голосование примерно через два года, согласно швейцарской системе прямой демократии. Однако уже сам факт обсуждения такой меры вызывает опасения об эрозии репутации Швейцарии как страны с низкими налогами и благоприятным деловым климатом.

По оценкам экономиста Изабель Мартинес, в Швейцарии около 2500 налогоплательщиков с состоянием более 50 млн франков, что составляет менее 0,1% всех налогоплательщиков. Они обеспечивают 5-7 млрд франков ежегодных поступлений в бюджет.

Критики инициативы предупреждают, что высокий налог может вынудить наследников продавать активы для его уплаты, что угрожает рабочим местам. Согласно опросу PwC, две трети затронутых владельцев бизнеса рассматривают возможность превентивной передачи активов членам семьи, а более половины думают о переезде за границу.

Сторонники налога аргументируют, что богатейшие должны больше платить за последствия климатического кризиса. Правительство Швейцарии пока выступает против этой меры.

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