Спрос на новостройки в столичном регионе упал на фоне роста цен почти в два раза

Продажи новостроек в Московском регионе значительно снизились в июле 2024 года после завершения программы льготной ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Dataflat.

По данным сервиса, количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 40% по сравнению с июнем, составив 10,9 тыс. В годовом выражении падение достигло 18%.

Выручка застройщиков столичного региона уменьшилась на 30%, до 185,3 млрд руб. Наиболее сильное снижение продаж наблюдалось в Подмосковье — на 50%, до 3,4 тыс. сделок. В Новой Москве падение составило 41% (2,4 тыс. сделок), а в Старой Москве — 31% (4,9 тыс. сделок).

Несмотря на спад спроса, цены на новостройки в большинстве локаций выросли. В целом по региону стоимость квадратного метра увеличилась на 8%, до 335,1 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Старой Москве — на 4%, до 463 тыс. руб. за 1 кв. м. Лишь в Новой Москве отмечено небольшое снижение цен — на 1%, до 263,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Накануне стало известно, что выдача ипотеки в России рухнули в два раза после завершения действия льготных программ. По данным Frank RG объем выданной ипотеке в июле составил 348,5 млрд рублей, что на 55,1% ниже чем месяцем ранее.

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