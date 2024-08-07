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Турции снова пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

FT: США пригрозили Турции последствиями за поставки технологий в Россию

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Burhan Ozbilici/AP

США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию, пишет Financial Times.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что Турция стала ключевым каналом поставок в РФ электроники западного производства. Речь идет о процессорах, картах памяти, усилителях и другой технике, которая может быть использована в военных целях.

«Нам нужно увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как наложить санкции на тех, кто обходит наш экспортный контроль», — заявил помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.

До этого турецкие бизнесмены заявили, что торговля с Россией в 2024 году превратилась в настоящий кошмар из-за постоянных угроз и антироссийских санкций. Местные поставщики регулярно сталкиваются с множеством проблем, включая блокировку счетов.

Ранее в Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из РФ.

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